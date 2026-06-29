В Суворовском районе Ростова мужчина преследовал детей

Инцидент произошел в микрорайоне Суворовский. Местный житель ремонтировал колесо автомобиля, пока его жена гуляла с маленьким сыном. Женщина заметила постороннего, который пристально следил за ребенком. Семья попыталась сменить маршрут, но человек последовал за ними, а позже спрятался за елью, продолжая наблюдение. Вскоре этого же мужчину заметили на детской площадке. После того как родители увели сына домой, подозрительный тип переместился к другой площадке и попытался увести за собой группу мальчишек. Дети испугались и разбежались. Вечером мужчину снова увидели у фонтанов, где он совершал непристойные действия на глазах у прохожих. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Местные жители бьют тревогу и просят полицию усилить патрулирование в спальных районах, чтобы не допустить беды.