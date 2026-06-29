В Госдуме призвали отстранить Марата Башарова от работы на телевидении

Публичные обвинения в адрес Башарова неоднократно становились поводом для дискуссий. Еще в 2019 году после сообщений об избиении супруги Елизаветы Шевырковой артист был отстранен от ряда театральных ролей. Сам ведущий в июле 2024 года заявлял, что последствия этих скандалов отражаются на его карьере до сих пор. В биографии актера было три официальных брака, в двух случаях бывшие супруги заявляли о физическом насилии со стороны Башарова.