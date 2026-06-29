Швейная фабрика в Новосибирской области нарастит объемы производства

«Мы проанализировали все продуктовые потоки предприятия и выбрали именно это направление. В 2025 году объем выпуска меховых шапок составил 90 000 штук при производственной мощности до 250 изделий в смену. Выбранный поток состоит из цеха раскроя, вышивания и швейного цеха — в рамках проекта охватим все три участка», — сказал руководитель проектов РЦК Игорь Шляхто.