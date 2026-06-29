Швейная фабрика в Новосибирской области нарастит объемы производства

Предприятие «Шапки и шляпки», расположенное в Бердске, увеличит выпуск меховых шапок. Компания присоединилась к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК) Новосибирской области.
На предприятии оптимизируют процесс производства меховых шапок. Сотрудникам компании с этим помогут эксперты РЦК.
«Мы проанализировали все продуктовые потоки предприятия и выбрали именно это направление. В 2025 году объем выпуска меховых шапок составил 90 000 штук при производственной мощности до 250 изделий в смену. Выбранный поток состоит из цеха раскроя, вышивания и швейного цеха — в рамках проекта охватим все три участка», — сказал руководитель проектов РЦК Игорь Шляхто.
Сотрудники компании обучатся бережливым технологиям, выявят потери, снижающие эффективность производства, и устранят их. Активную фазу проекта планируют завершить к октябрю 2026 года. В течение последующих 2,5 года полученный опыт будут тиражировать на другие участки работы предприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.