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Эта еда может быть опасной: онколог перечислил семь скрытых канцерогенов

Онколог Дзидзария перечислил семь продуктов, провоцирующих рак.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня многие знают о канцерогенах, но мало кто представляет, как повседневная еда может со временем способствовать развитию злокачественных опухолей. Онколог-уролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария объяснил, какие именно продукты связаны с повышенным риском рака. Об этом пишет aif.ru.

«Стоит понимать, что ни один продукт не вызывает рак после одного употребления. Речь идет о многолетнем регулярном воздействии и накопительном эффекте. Мы ежедневно контактируем с канцерогенами, в том числе едим их», — отметил специалист.

Специалист отметил, что к наиболее изученным факторам риска относится переработанное мясо — колбасы, сосиски и другие промышленные продукты. Также к потенциально опасным при частом употреблении относят красное мясо, алкоголь, сладкие газированные напитки и фастфуд.

Кроме того, риск могут повышать сильно зажаренные и копченые продукты, а также соленая рыба, в процессе приготовления которой образуются вещества с канцерогенным потенциалом.

Ранее диетолог Дмитрий Семирядов назвал 10 продуктов, которые могут помочь снизить риск развития онкологических заболеваний. В список вошли привычные продукты с высоким содержанием антиоксидантов.