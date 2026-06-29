Эта еда может быть опасной: онколог перечислил семь скрытых канцерогенов

Сегодня многие знают о канцерогенах, но мало кто представляет, как повседневная еда может со временем способствовать развитию злокачественных опухолей. Онколог-уролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария объяснил, какие именно продукты связаны с повышенным риском рака. Об этом пишет aif.ru.