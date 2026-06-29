Два игрока ФК «Челябинск» пополнили состав ФК «Пари НН»

ФК «Пари НН» выкупил у ФК «Челябинск» права на 20-летнего атакующего полузащитника Тимофея Комиссарова и 22-летнего защитника Яна Гудкова.
Тимофей Комиссаров (рост — 184 см) родился в Москве, проходил обучение в академии «Чертаново». В феврале прошлого года перешёл в «Челябинск». В сезоне-2025/26 провёл в первой лиге и Кубке России 26 игр, забил 2 мяча. Привлекается в молодёжную сборную России.
Ян Гудков (рост — 179 см) явлется уроженцем Саранска. Он также прошёл академию «Чертаново». Выступал за «Олимп-Долгопрудный», «Сокол» (Саратов), «Текстильщик» (Иваново), «Крылья Советов-2» (Самара), «Кубань» (Краснодар). С июля 2024 года — игрок «Челябинска». В прошлом сезоне в первой лиге и Кубке страны провёл 34 игры, отметился двумя голами.