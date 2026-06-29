Два игрока ФК «Челябинск» пополнили состав ФК «Пари НН»

Тимофей Комиссаров (рост — 184 см) родился в Москве, проходил обучение в академии «Чертаново». В феврале прошлого года перешёл в «Челябинск». В сезоне-2025/26 провёл в первой лиге и Кубке России 26 игр, забил 2 мяча. Привлекается в молодёжную сборную России.