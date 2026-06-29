На компенсационную высадку деревьев у БСМП Ростова направят 1,2 млн рублей

На территории медицинского учреждения будет высажено около 100 новых деревьев. В перечне значатся 55 кленов, 21 липа, 11 дубов и 10 сосен. Работы по высадке разделены на два этапа: лиственные породы планируется высадить с 1 сентября по 31 октября, а хвойные — с 1 по 30 ноября.