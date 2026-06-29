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Газон на Волгоград Арене спасают перед концертом «Руки Вверх!»

На Волгоград Арене начался монтаж ферм для светового.

На Волгоград Арене начался монтаж ферм для светового и звукового оборудования перед концертом группы «Руки Вверх!». По информации администрации спортивного объекта, десятки фур разгружаются в режиме нон-стоп.

Чтобы зрители не испортили газон, его закрывают специальным покрытием.

Напомним, концерт группы «Руки Вверх!» состоится на главном стадионе Волгограда 4 июля. Поклонники группы раскупили почти все билеты. По состоянию на 29 июня в продаже еще остается около 3 тысяч билетов, в том числе в фан-зону и в танцевальный партер. Самые дешевые стоят 3,4 тысячи рублей, а самые дорогие — 24 тысячи.

Видео и фото Волгоград Арены.