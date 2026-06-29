Храм Присподней Господней и другие достопримечательности Калининграда: гидов-Незнаек отправят на переподготовку

«Мы стараемся это делать быстро, может быть, это иногда вызывает недовольство, но мы это делаем неспроста, потому что по опыту прошлого года, когда гиды ещё не все успели аттестоваться, были случаи, когда эти карточки друг от друга передавались», — рассказал Михалёв.