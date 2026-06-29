Мединский открыл в Доме писателей выставку писем Ивана Бунина

29 июня в Доме писателей на Комсомольском проспекте в Москве Владимир Мединский и директор ГМИРЛИ им. В. И. Даля Дмитрий Бак открыли выставку подлинных писем Ивана Бунина, написанных в 1940-х годах французской писательнице азербайджанского происхождения Бани́н (настоящее имя — Умм эль-Бану́ Мирза кызы Асадулла́ева). Хранителем бесценных реликвий до недавнего времени была филолог Светлана Володина, решившая найти для них «русского хозяина» и подарившая коллекцию Мединскому. Выставка дополнена фотографиями из собрания Гослитмузея, репродукциями портретов Бунина, информационным стендами, книгами и художественными альбомами. Каждый квадратный сантиметр проекта наш корреспондент пристально рассмотрел — и делится увиденным с читателями «МК».