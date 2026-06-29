В Махачкале пройдет молодежный фестиваль Dagfest

Молодежный фестиваль Dagfest состоится в Махачкале 3−5 июля, сообщили в администрации главы Республики Дагестан. Мероприятие нацелено в том числе на развитие внутреннего туризма, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Площадками для проведения фестиваля станут улица Пушкина и парк имени Сулеймана Стальского. Для гостей подготовят концертную программу и интерактивные развлечения, организуют творческие зоны и мастер-классы, а также ярмарку с уникальными изделиями ручной работы от дагестанских мастеров. Посетить фестиваль могут все желающие.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.