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В Махачкале пройдет молодежный фестиваль Dagfest

Для гостей мероприятия подготовят концертную программу, организуют творческие зоны, мастер-классы и ярмарку изделий ручной работы.

Молодежный фестиваль Dagfest состоится в Махачкале 3−5 июля, сообщили в администрации главы Республики Дагестан. Мероприятие нацелено в том числе на развитие внутреннего туризма, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Площадками для проведения фестиваля станут улица Пушкина и парк имени Сулеймана Стальского. Для гостей подготовят концертную программу и интерактивные развлечения, организуют творческие зоны и мастер-классы, а также ярмарку с уникальными изделиями ручной работы от дагестанских мастеров. Посетить фестиваль могут все желающие.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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