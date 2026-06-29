Александр Шуваев возглавил белгородский список «ЕР» на выборах в Госдуму

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев возглавил региональную группу кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» («ЕР»). Такое решение утвердили на съезде «ЕР» 28 июня.
Вторым номером идет участник СВО, Герой России Вячеслав Воробьев, который также является депутатом местной облдумы, третьим — его коллега по регпарламенту Виктор Трофименко, который занимает должность замдиректора «Завода ЖБК-1».
Четвертую строчку заняла депутат облдумы, главврач Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского Светлана Немцева. На пятой разместился победитель конкурса «Учитель года — 2025», преподаватель китайского и английского языков гимназии № 22 Дмитрий Баланчуков.
О ходе праймериз «ЕР» в макрорегионе перед выборами в Госдуму — в публикации «Ъ-Черноземье».