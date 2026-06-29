Александр Шуваев возглавил белгородский список «ЕР» на выборах в Госдуму

Узнать больше по теме

Биография Александра Шуваева

Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.