Сервисы предупредили россиян об ограничении входа через Apple и Google с 6 июля

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за такие нарушения. Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.