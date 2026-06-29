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Сервисы предупредили россиян об ограничении входа через Apple и Google с 6 июля

Владельцы сайтов с 6 июля будут получать штрафы до 700 тыс. рублей за авторизацию пользователей через зарубежные сайты.

Источник: Комсомольская правда

Российские сервисы начали предупреждать пользователей о скором ограничении входа через Apple ID и Google. Соответствующие сообщения начали приходить на телефоны и другие гаджеты.

Изменения начнут действовать с 6 июля. После этой даты владельцам сайтов и сервисов грозят штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы или за отсутствие хотя бы одного разрешенного в России способа входа.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за такие нарушения. Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

«С 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона № 149-ФЗ. Привяжите номер телефона, чтобы сохранить профиль», — приводит одно из сообщений РИА Новости.

Пользователям в таких случаях советуют заранее добавить другой способ входа в аккаунт. Например, привязать номер телефона, чтобы не потерять доступ к профилю после отключения зарубежной авторизации.

Еще в июне Госдума ввела штрафы за использование иностранной авторизации на сайтах и в приложениях. Владельцев ресурсов обязали предлагать российские способы входа — через номер телефона, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или отечественные сервисы авторизации.

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