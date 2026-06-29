В Воронеже в 2026 году планируется ввести на 10% меньше жилья, чем годом ранее

В 2026 году в Воронеже планируется ввести 821 тыс. кв. м жилья, что на 10% меньше, чем в 2025 году (915 тыс. кв. м). Об этом на еженедельной планерке в мэрии сообщил заместитель главы администрации по градостроительству Дмитрий Гладких. Для сравнения: в 2023 году ввод составил 839 тыс. кв. м.