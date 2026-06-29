Антимонопольщики уличили власти Железногорска в недобросовестных торгах

Построить сеть водоснабжения предлагалось за 239,3 млн руб. В ходе торгов победитель снизил цену до 179,6 млн руб. Его имя не названо. Контракт предусматривал строительство инженерных сетей водоснабжения и рекультивацию земель в 17-м, 18-м и 19-м микрорайонах Железногорска. Завершить работы предполагалось до 30 июня 2027 года.