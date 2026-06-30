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Стеклянные навесы появятся у всех подземных переходов Минска

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Стеклянные навесы появятся у всех подземных переходов белорусской столицы, сообщил гендиректор Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома Владимир Латушкин.

Источник: Sputnik.by

Сейчас в городе 34 подземных перехода, у которых нет навесов. Планируется, что эти навесы появятся везде в ближайшие несколько лет.

«Навесы позволят продлить срок службы переходов, а для людей это будет гораздо удобнее», — пояснил Владимир Латушкин.

Он добавил, что работы начнут с одного из подземных переходов на Партизанском проспекте. Затем строители перейдут на проспекты Независимости и Победителей. После этого отработают спальные районы.

Кроме того, в планах — возведение магистрального коллектора на улице Тимирязева. У Минска есть довольно развитая сеть ливневой канализаций, но не хватает коллекторов, чтобы отвести все дождевые воды.