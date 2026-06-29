Трампу запретили увольнять члена совета правления ФРС

При этом хозяин Овального кабинета в своей соцсети Truth Social заявил, что этот вердикт вынесен «исключительно на процедурных основаниях». Республиканец пообещал немедленно предпринять «надлежащие действия», чтобы учесть замечания ВС США и все же добиться увольнения Кук.