Трампу запретили увольнять члена совета правления ФРС

Верховный суд США вынес решение по резонансному делу, в рамках которого член правления ФРС Лиза Кук оспаривала право президента страны Дональда Трампа отстранить ее от исполнения обязанностей.
Инстанция постановила, что глава Белого дома не может этого сделать, хотя теоретически имеет право принять такое решение, но только «по важной причине».
«Конгресс ограничил полномочия президента по отстранению управляющих по уважительной причине — для сохранения независимости Федеральной резервной системы и для продолжения “давней традиции” денежно-кредитной политики… проводимой независимо от… влияния исполнительной власти», — говорится в мотивировочной части решения.
При этом хозяин Овального кабинета в своей соцсети Truth Social заявил, что этот вердикт вынесен «исключительно на процедурных основаниях». Республиканец пообещал немедленно предпринять «надлежащие действия», чтобы учесть замечания ВС США и все же добиться увольнения Кук.
Как писал сайт KP.RU, в январе Трамп заявил, что его администрация не оказывает давления на главу ФРС Джерома Пауэлла. Однако, по его мнению, ведомство должно активнее снижать базовую процентную ставку в Штатах.
Напомним, в августе прошлого года американский президент призвал Кук уйти в отставку. По данным агентства Reuters, причиной заявления Трампа стал призыв главы Федерального агентства жилищного финансирования США Билла Пулте к Минюсту страны о проведении расследования в отношении ипотечных кредитов Кук.