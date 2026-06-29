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С Макрона сняли очки: Что прячет президент Франции

AFP: Макрон надел темные очки на мероприятие в Париже из-за проблем с глазом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон во время мероприятия в Париже не снимал темные очки даже в помещении, что привлекло внимание СМИ. Как сообщает издание AFP со ссылкой на приближенных французского лидера, причиной стали проблемы с глазом у политика.

«Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы поприветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика. Это снова “проблема с глазом”, — говорится в материале.

Как предположил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, причиной неких «проблем с глазом» могла стать очередная пощечина от супруги Макрона Бриджит. Он также допустил, что президент Франции мог таким образом продемонстрировать свою дерзость, используя необычный аксессуар.

Филиппо также иронично напомнил, что производящая очки компания, в одних из которых Макрон уже появлялся на публике в январе, недавно обанкротилась.

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