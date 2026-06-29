В Красноярском крае учредили День многодетной семьи

Новый праздник — День многодетной семьи — будут ежегодно отмечать в Красноярском крае каждую третью субботу декабря, сообщили в министерстве социальной политики региона. Поддержка многодетных родителей — одна из важных задач нацпроекта «Семья».
«В Красноярском крае проживает более 51 тысячи многодетных семей. Важно, чтобы больших и дружных семей становилось больше. День многодетной семьи — еще один повод проявить внимание к тем, кто не боится трудностей и знает, что счастье — в детях», — подчеркнул губернатор региона Михаил Котюков.
По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, поддержка многодетных родителей не должна сводиться только к льготам и выплатам. Важно окружать такие семьи уважением и заботой. Помогут в этом такие праздники, как День многодетной семьи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.