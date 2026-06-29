В Красноярском крае учредили День многодетной семьи

«В Красноярском крае проживает более 51 тысячи многодетных семей. Важно, чтобы больших и дружных семей становилось больше. День многодетной семьи — еще один повод проявить внимание к тем, кто не боится трудностей и знает, что счастье — в детях», — подчеркнул губернатор региона Михаил Котюков.