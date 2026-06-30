В Екатеринбурге выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

«Сложнейшие предметы и отличный результат — это, конечно, огромная многолетняя работа над собой при поддержке педагогов и родителей. Парень начал программировать еще в 8-м классе, решал авторские задачи, участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников», — отметил губернатор, добавив, что выпускник планирует поступать на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ.
Кроме того в регионе увеличилось число выпускников, набравших 200 баллов на ЕГЭ — их стало 14.
По 200 баллов получили Вера Канатова и Алиса Бубб (гимназия № 9, Екатеринбург) — по информатике и профильной математике;
Ольга Кутузова (Губернаторский лицей) — по биологии и химии;
Алина Даниленкова (школа № 4, Верхняя Пышма) — по информатике и русскому языку;
Ярослав Желуницын (школа № 16, Екатеринбург), Алена Попова (лицей № 130, Екатеринбург) и Иван Мишин (школа № 7, Первоуральск) — по информатике и профильной математике;
Мария Вахрушева (гимназия № 9, Екатеринбург) — по химии и физике;
Алексей Кандыбин (Нижнетагильская политехническая гимназия) — по физике и профильной математике;
Даниил Козлов (школа № 7, Первоуральск) — по русскому языку и профильной математике;
Лев Шишмаков (гимназия № 47, Екатеринбург) — по русскому языку и физике.