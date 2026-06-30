В Екатеринбурге выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Геннадий Смирнов из школы № 113 в Екатеринбурге набрал 300 баллов на ЕГЭ. Он получил высший балл по информатике, физике и профильной математике и стал первым трехсотбальником в Свердловской области в этом году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.