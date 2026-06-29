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Депутат Хрупалла ужаснулся закупкой Минобороны ФРГ 8,4 тысячи мешков для тел

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с критикой инициативы Министерства обороны по закупке 8,4 тысячи мешков для транспортировки тел. Он выразил обеспокоенность тем, что подобные меры являются частью подготовки немецких вооруженных сил к возможному военному конфликту с Россией к 2029 году.

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил с критикой инициативы Министерства обороны по закупке 8,4 тысячи мешков для транспортировки тел. Он выразил обеспокоенность тем, что подобные меры являются частью подготовки немецких вооруженных сил к возможному военному конфликту с Россией к 2029 году.

— Неужели министр обороны Писториус наконец-то настроен серьезно? Вооруженные силы Германии закупают 8400 мешков для тел. Писториус хочет подготовить бундесвер к боевым действиям против России к 2029 году. Нам нужны столы переговоров, а не мешки для тел. Это возможно только с политиками, которые привержены миру! — написал Хрупалла в X.

Недавно в Германии обновили специальную брошюру с советами при наступлении чрезвычайных ситуаций, добавив в нее пункты с инструкциями о том, как вести себя в случае военного конфликта.

Финская армия в то же время столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией. Так, всего с начала текущего года порядка двух тысяч человек приняли решение уйти со службы досрочно.