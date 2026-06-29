Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак: Решение о запрете экспорта дизеля ещё не принято

Правительство России пока не приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива для производителей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

Источник: Life.ru

По его словам, вопрос продолжает рассматриваться и будет обсуждаться на ближайших совещаниях. Пока окончательного решения по этой мере нет. Новак подчеркнул, что власти в ежедневном режиме занимаются ситуацией на топливном рынке. Главная задача — полностью обеспечить внутренние потребности страны.

Вице-премьер отметил, что уже принимаются меры по насыщению внутреннего рынка и ограничению экспорта там, где это необходимо.

Напомним, правительство России изучает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Власти оценивают разные варианты, чтобы сохранить стабильные поставки топлива внутри страны. Если ограничения введут, экспорт дизеля могут полностью остановить на определённый срок.

Накануне о такой возможности говорил и президент Владимир Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом. Он напомнил, что ради российских потребителей уже временно ограничен вывоз бензина и авиационного керосина. Теперь власти обсуждают, нужно ли распространить такую же меру и на дизельное топливо.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше