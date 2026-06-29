Новак: Решение о запрете экспорта дизеля ещё не принято

Накануне о такой возможности говорил и президент Владимир Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом. Он напомнил, что ради российских потребителей уже временно ограничен вывоз бензина и авиационного керосина. Теперь власти обсуждают, нужно ли распространить такую же меру и на дизельное топливо.