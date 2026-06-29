Резиденция осталась без короля: история и скандалы Букингемского дворца

Король Великобритании Карл III решил не переезжать в Букингемский дворец после завершения его 10-летней реновации. Почему британский монарх фактически отказался от этой резиденции и какие громкие скандалы, связанные Букингемским дворцом, были в истории — в материале «Вечерней Москвы».
Почему Карл III отказался жить в Букингемском дворце.
В июне 2026 года стало известно, что никто из королевской семьи не собирается жить в Букингемском дворце после 10-летнего ремонта, который обошелся в 369 миллионов фунтов стерлингов и полностью завершится в 2027 году.
Карл III и королева Камилла официально заявили, что останутся в Кларенс-хаусе — особняке, расположенном буквально через дорогу от дворца. Монарх, проходящий лечение от онкологического заболевания, отдает предпочтение уединенной и спокойной обстановке, а не жизни в резиденции, насчитывающей 800 комнат. Принц Уильям также дал понять, что после восшествия на престол не переедет в Букингемский дворец, предпочтя ему Виндзорский замок.
Близкие к монарху источники утверждают, что это решение не является отказом от традиций, а, напротив, представляет собой взгляд в будущее. Освободившиеся помещения планируется чаще открывать для туристов, чтобы дворец приносил больше доходов и меньше зависел от налогов, уплачиваемых рядовыми британцами.
В то же время Букингемский дворец не станет музеем. Здесь, как и прежде, будут проводиться приемы, аудиенции, церемонии награждения и визиты глав государств. Королевская администрация также останется в здании: каждое утро Карл III будет приходить туда «на работу».
Это решение подверглось критике, так как британская корона за счет налогоплательщиков провела реновацию резиденции, а затем отказалась в ней жить. При этом Букингемский дворец фактически уже давно перестал быть домом монаршей семьи: королева Елизавета II в последние годы жизни практически не появлялась в столичной резиденции, отдавая предпочтение Виндзорскому замку.
История Букингемского дворца.
История Букингемского дворца началась в 1703 году, когда Джон Шеффилд, первый герцог Букингемский, заложил на этом месте свою лондонскую резиденцию. Тогда здание называлось не Букингемским дворцом, а Букингем-хаусом, и представляло собой большой частный особняк. В таком качестве здание просуществовало около 60 лет.
Все изменилось в 1762 году, когда особняк захотел приобрести король Георг III. Сент-Джеймсский дворец, где тогда жил монарх, казался ему тесноватым, а отделка вышла из моды. Король приобрел Букингем-хаус и затеял перестройку, однако окончательный вид резиденция обрела уже после его смерти. Расширение и реконструкция, которыми последовательно занимались архитекторы Джон Нэш и Эдвард Блор, продлились в общей сложности 75 лет.
Постоянной королевской резиденцией Букингемский дворец стал лишь в 1837 году — при королеве Виктории. Именно тогда здание обрело статус официального места пребывания британского монарха в столице королевства.
Скандалы.
Проникновение во дворец.
В истории нередко случались скандалы, связанные с проникновениями в Букингемский дворец и плохой работой охраны. Например, в 1982 году безработный Майкл Фаган дважды пробрался в королевскую резиденцию. В первый раз он проник в одну из комнат, выпил полбутылки вина и изучил рождественские подарки, приготовленные принцессой Дианой своим детям. Во второй раз Фаган прошел в спальню королевы, присел к Елизавете II на кровать и разбудил ее. Охрана прибыла не сразу, решив, что это розыгрыш, поэтому королеве пришлось некоторое время побеседовать с незваным гостем.
Вечеринки охранников.
В 2009 году один из бывших охранников Елизаветы II признался, что сотрудники охраны играли в покер и продавали порнографию во время службы. Кроме того, выяснилось, что они устраивали во дворце вечеринки и фотографировались на троне, а после этого отсыпались в королевских покоях.
Принц Эндрю — сын Елизаветы II и младший брат Карла III — часто оказывался в центре скандалов. Бывшие работники дворца рассказывали, что он с самого детства вел себя по-хамски в отношении прислуги и придворных.
В ноябре 2025 года в СМИ появились сообщения о том, что принц годами приводил проституток в Букингемский дворец. По словам историка Эндрю Лоуни, это происходило регулярно. Сотрудники дворца жаловались начальству, но ничего не предпринималось. Королева Елизавета II знала о происходящем (ее информировали об этом), но ничего не делала, поскольку Эндрю был ее любимым сыном. Об этом Лоуни рассказывали люди, работавшие во дворце.
Скандал получил новый виток, когда выяснилось, что принц Эндрю приглашал во дворец группу молодых женщин, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Для пропуска посетительниц принц приказывал своим помощникам называть их «Миссис Виндзор».
В феврале 2026 года британская газета Daily Mail нашла счет на 75 фунтов стерлингов за эротический массаж для принца Эндрю, оплаченный напрямую Букингемским дворцом. Этот факт вызвал новую волну возмущения: выходило, что резиденция монарха не просто закрывала глаза на поведение члена семьи, но и финансировала его действия. На фоне этого король Карл III лишил брата титулов и резиденции и предложил свое содействие следствию.
Какие еще темные пятна есть в биографии принца Эндрю — в отдельном материале «Вечерней Москвы».