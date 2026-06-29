Резиденция осталась без короля: история и скандалы Букингемского дворца

В истории нередко случались скандалы, связанные с проникновениями в Букингемский дворец и плохой работой охраны. Например, в 1982 году безработный Майкл Фаган дважды пробрался в королевскую резиденцию. В первый раз он проник в одну из комнат, выпил полбутылки вина и изучил рождественские подарки, приготовленные принцессой Дианой своим детям. Во второй раз Фаган прошел в спальню королевы, присел к Елизавете II на кровать и разбудил ее. Охрана прибыла не сразу, решив, что это розыгрыш, поэтому королеве пришлось некоторое время побеседовать с незваным гостем.