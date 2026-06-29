Три крупных фестиваля пройдут летом в Забайкалье

Забайкальский край в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» подготовил насыщенную программу мероприятий на летний сезон. Путешественников ждут три фестиваля, раскрывающие самобытность региона, его историю, гастрономические традиции, сообщили в краевом министерстве экономического развития.
С 3 по 4 июля состоится фестиваль «Степь». Гостей ждут две сцены — «Заря» и «Туман», выступления артистов и диджеев, гастрономическая и ярмарочная зоны, детская площадка, кемпинг.
Десятого августа путешественников приглашают на Международный гастрономический фестиваль «Хорхог. Агинская баранина на камнях». Это ежегодное событие посвящено традиционному бурятскому блюду. Гости фестиваля смогут проникнуться атмосферой бурятского гостеприимства, узнать о многовековых кулинарных обычаях и оценить мастерство местных поваров.
А 21−23 августа в селе Красный Чикой состоится IX Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая». Масштабное событие пройдет в рамках Года единства народов России.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.