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Жителей Подмосковья предупредили о густом тумане 30 июня

Густой туман накроет Подмосковье со второй половины ночи и продержится до утра 30 июня, сообщили в РСЧС Московской области.

Источник: РБК

Густой туман накроет Подмосковье со второй половины ночи и продержится до утра 30 июня, сообщили в РСЧС Московской области.

Видимость на дорогах составит 200−800 метров. Жителей и водителей призвали быть осторожными.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что на этой неделе в Москве и области сохранится теплая погода с кратковременными дождями. По ее словам, в конце июня воздух прогреется до 25−30 градусов, а 1 июля температура немного понизится — до 23−28 градусов. В первой половине недели ожидается превышение нормы на 3−4 градуса, во второй — более низкий температурный фон. Вероятность локальных кратковременных дождей сохранится в течение всей недели.

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