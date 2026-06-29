Жителей Подмосковья предупредили о густом тумане 30 июня

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что на этой неделе в Москве и области сохранится теплая погода с кратковременными дождями. По ее словам, в конце июня воздух прогреется до 25−30 градусов, а 1 июля температура немного понизится — до 23−28 градусов. В первой половине недели ожидается превышение нормы на 3−4 градуса, во второй — более низкий температурный фон. Вероятность локальных кратковременных дождей сохранится в течение всей недели.