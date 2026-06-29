В 5 районах Волгоградской области по нацпроекту отремонтируют 33 км опорных дорог

До конца текущего года завершится реконструкция участка трассы «Червленое — Калач-на-Дону» протяженностью 22,8 км. Работы на объекте, расположенном в Светлоярском и Калачевском районах, стартовали в 2025-м. Здесь изношенное покрытие восстановят методом холодной регенерации с использованием ресайклера — спецтехники, предназначенной для переработки старого асфальтобетонного покрытия и создания нового прочного основания для дорожного полотна. Также на участке укрепят обочины и примыкания, устроят остановочную площадку, пешеходное барьерное ограждение, обновят разметку и дорожные знаки.