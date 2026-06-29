Ведущие университеты Перми вошли в сводный рейтинг лучших вузов России

Стал известен итоговый XVII ежегодный Национальный рейтинг университетов России. Сводный список включил 395 лучших учебных заведений страны.
Деятельность вузов эксперты оценивали по шести параметрам: «Образование», «Исследования», «Социальная среда», «Сотрудничество», «Инновации и предпринимательство», «Бренд». Среди пермских университетов лидирующее положение занимает ПНИПУ.
Пермский политех занял 54−55-е место в сводном списке. В направлении «Инновации и предпринимательство» политехники замкнули топ-30. Пермский госуниверситет поделил 75−76 место. В оценке образовательного процесса ПГНИУ расположился на высоком 21-м месте.
Другие вузы Перми показали более скромные результаты. ПГМУ в рейтинге занял 175−178-е место, ПГФА — 222−226-е, ПГГПУ — 265−267-е, ПГАТУ — 385-е место.