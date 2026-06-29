Инспекторы ДПС помогли жительнице Ростовской области добраться до роддома

Инспекторы Алексей Холодов и Денис Чернобылов находились на 28-м километре трассы Волгодонск — Семикаракорск, когда к ним подошла взволнованная женщина. Она рассказала, что у ее дочери в пути начались схватки, но доехать до роддома быстро нелегко из-за пробок и других препятствий. Обе женщины боялись, что не успеют в больницу.