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Инспекторы ДПС помогли жительнице Ростовской области добраться до роддома

Донские правоохранители помогли женщине, у которой прямо в дороге начались схватки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области инспекторы ДПС помогли женщине с беременной дочерью вовремя попасть в родильный дом. Об этом рассказали пресс-службе донского главка МВД.

Инспекторы Алексей Холодов и Денис Чернобылов находились на 28-м километре трассы Волгодонск — Семикаракорск, когда к ним подошла взволнованная женщина. Она рассказала, что у ее дочери в пути начались схватки, но доехать до роддома быстро нелегко из-за пробок и других препятствий. Обе женщины боялись, что не успеют в больницу.

Не теряя ни минуты, стражи порядка включили сирену и взяли машину с будущей мамой на сопровождение. Благодаря помощи правоохранителей женщины быстро и безопасно добрались к врачам.

Здоровый мальчик родился спустя всего несколько минут после прибытия в медучреждение. Малыша назвали Мироном.

— Поздравляем счастливую семью. Маленькому Мирону желаем крепкого здоровья, счастливого детства и благополучия. Слова искренней благодарности в адрес инспекторов — лучшая оценка их профессионализма, неравнодушия и преданности службе, — отметили в МВД.

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