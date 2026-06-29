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«Мужчины, оцените!» Комик Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя болеет за футбол с дневником

Комик Ольга Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя Татьяна Дмитриевна болеет за футбол на чемпионате мира. Фотографии быстро растрогали пользователей — на них изображён дневник матчей, который пенсионерка ведёт по ходу турнира.

«Мужчины, оцените как моя тётя Татьяна Дмитриевна (73 года!) увлекается футболом. Даже ведёт дневник успеваемости команд, ибо бывших преподавателей не бывает», — написала комик в соцсетях.

Ранее Life.ru писал, что в Мексике во время празднования победы своей сборной над Чехией со счётом 3:0 нашлась потерянная собака. Хозяйка месяц искала питомца по объявлениям. Во время прямой трансляции празднований брат хозяйки неожиданно заметил собаку в толпе — ликующие фанаты несли её на руках.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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