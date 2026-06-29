«Мужчины, оцените!» Комик Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя болеет за футбол с дневником

«Мужчины, оцените как моя тётя Татьяна Дмитриевна (73 года!) увлекается футболом. Даже ведёт дневник успеваемости команд, ибо бывших преподавателей не бывает», — написала комик в соцсетях.
Ранее Life.ru писал, что в Мексике во время празднования победы своей сборной над Чехией со счётом 3:0 нашлась потерянная собака. Хозяйка месяц искала питомца по объявлениям. Во время прямой трансляции празднований брат хозяйки неожиданно заметил собаку в толпе — ликующие фанаты несли её на руках.
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