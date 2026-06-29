Ученые выяснили, что мегалодон мог достигать более 24 метров в длину

Исследователи провели повторный анализ уникального позвонка мегалодона, найденного в Дании в 1978 году и считавшегося утерянным на протяжении почти 30 лет. После обнаружения фрагментов поврежденного образца специалисты смогли реконструировать его и подтвердить, что древняя акула могла достигать 24,3 метра в длину, сообщает Palaeontologia Electronica.