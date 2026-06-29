Ученые выяснили, что мегалодон мог достигать более 24 метров в длину

Исследователи провели повторный анализ уникального позвонка мегалодона, найденного в Дании в 1978 году и считавшегося утерянным на протяжении почти 30 лет. После обнаружения фрагментов поврежденного образца специалисты смогли реконструировать его и подтвердить, что древняя акула могла достигать 24,3 метра в длину, сообщает Palaeontologia Electronica.
Результаты исследования подтвердили, что позвонок диаметром 23 сантиметра остается самым крупным из когда-либо найденных. Кроме того, изучение осадочных пород в месте обнаружения останков позволило палеонтологам найти чешуйки другого вида акул — вероятно, добычи этого хищника.
Авторы работы отметили, что новые данные не только подтверждают внушительные габариты мегалодона, но и дают представление о его рационе и месте, которое он занимал в морских экосистемах древности, передает Palaeontologia Electronica.
Аргентинские палеонтологи во время раскопок также нашли часть скелета, который принадлежит древнему виду динозавра. Исследователи проанализировали останки, после чего пришли к выводу, что они относятся к динозавру-зауроподу из семейства реббахизавридов.