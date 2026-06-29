МИД Ирана опроверг слова Трампа о встрече с представителями США в Дохе

По его словам, экспертная делегация Тегерана посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США.
«В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», — подчеркнул дипломат.
Как отметил Багаи, то, что американская делегация посетит Катар, не связано с поездкой делегации Ирана для работы над реализацией положений меморандума.
Как писал сайт KP.RU, днем 29 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы запросил проведение официальной встречи с американскими представителями в столице Катара Дохе 30 июня.
Напомним, ранее иранский МИД также опровергал сообщения о технических консультациях с США в Дохе во вторник, 30 июня.