Дагестан за два года удвоил экспорт товаров в Белоруссию

Объем экспорта продукции из Дагестана в Белоруссию за последние два года практически удвоился. В дальнейшем планируется нарастить поставки шерсти, яблок и другой сельхозпродукции, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в администрация главы республики.
Стороны планируют развивать промышленную кооперацию, в том числе с использованием возможностей международного транспортного коридора «Север — Юг». Также прорабатывается создание совместного тепличного комплекса и поставки консервированных продуктов из Дагестана.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.