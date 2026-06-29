Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кабмине сообщили о работе НПЗ на максимальной загрузке

Отечественные нефтеперерабатывающие заводы перешли на максимальный режим загрузки, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в горючем. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе рабочей встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Источник: Российская газета

Отечественные нефтеперерабатывающие заводы перешли на максимальный режим загрузки, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в горючем. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе рабочей встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Было отмечено, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами», — говорится в официальном сообщении кабмина по итогам встречи.

Отдельной темой обсуждения стало снабжение Калининградской области, которая находится в зоне особого транспортного внимания. Как указано в сообщении правительства, все крупные поставщики уже осуществляют морские поставки дизельного топлива и бензина в этот регион.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше