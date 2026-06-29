Ученый Скальный: Кокосовая вода и морс хорошо утоляют жажду в жару

С наступлением летнего зноя организм человека сталкивается с повышенными рисками, связанными с потерей жидкости и нарушением баланса жизненно важных веществ. Эксперт в области элементологии, кандидат медицинских наук и сотрудник АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный ответил, что стоит пить в жару для поддержания водного и электролитного баланса.
Вода выступает главным ресурсом для терморегуляции и жизнедеятельности клеток. Игнорирование первых сигналов организма о нехватке влаги может привести к серьезным последствиям. Эксперт выделил ряд симптомов, на которые стоит обратить внимание. К ним относятся сухость во рту, губах и слизистых оболочках, а также ощущение шершавости языка.
На обезвоживание указывает сильная, непрекращающаяся жажда. А косвенным признаком этого процесса является снижение эластичности кожи. Есть простой текст: при щипке складка разглаживается медленно, это говорит об обезвоживании.
Так же на этот процесс укажет изменение характеристик мочи: она становится темной, насыщенно-желтой или коричневой, общий объем сокращается.
Андрей Скальный в беседе с Life.ru также отметил, что дефицит жидкости может проявляться через общую усталость, слабость, снижение мышечного тонуса, головокружение и головную боль. В более тяжелых случаях наблюдаются тошнота, онемение конечностей, мышечные судороги и падение артериального давления, что чревато обмороками при резкой смене положения тела.
Лучше всего для утоления жажды выбирать чистую негазированную воду комнатной температуры или слегка прохладную (15−20 °C). А вот употребление ледяных напитков может спровоцировать спазмы сосудов и заболевания горла. Базовый расчет потребления жидкости составляет 30 мл на 1 кг массы тела, однако в условиях жары этот объем следует увеличить.
Помимо обычной воды, Скальный советует включать в рацион минеральную воду, она восполняет потерю солей и микроэлементов, зеленый чай, компоты из сухофруктов, морсы, квас, коксовую воду. Последняя особенно полезна после физических нагрузок благодаря высокому содержанию электролитов (калия, магния, натрия).
Первым признаком обезвоживания является сухость и тусклость кожи. Вторым — нехватка энергии, потому что мозг тоже нуждается в воде. В противном случае наступает сонливость, мозг не может сконцентрироваться на задаче. Третий признак — головные боли, четвертый — сухость губ, пятый- темный цвет мочи, а шестой — слабость и судороги в мышцах, пишет ОТР.
Самый хороший способ удалить жажду — обычная вода, врачи также рекомендуют горячий и холодный зеленый чай, натуральный квас и морсы без сахара.
А вот самые худшие способы — это пиво и сладкие газированные напитки, после которых буквально через 5—10 минут снова захочется пить ещё больше, пишет aif.ru.