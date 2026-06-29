Ученый Скальный: Кокосовая вода и морс хорошо утоляют жажду в жару

Первым признаком обезвоживания является сухость и тусклость кожи. Вторым — нехватка энергии, потому что мозг тоже нуждается в воде. В противном случае наступает сонливость, мозг не может сконцентрироваться на задаче. Третий признак — головные боли, четвертый — сухость губ, пятый- темный цвет мочи, а шестой — слабость и судороги в мышцах, пишет ОТР.