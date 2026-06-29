Нижегородец сделал предложение своей девушке на борту скоростного судна

Напомним, что сезон навигации скоростных судов «Метеор» и «Валдай» стартовал со 2 мая в Нижегородской области. Они отправляются по 18 направлениям: 11 регулярным и 7 экскурсионно-прогулочным маршрутам. Также появилось новое направление — до села Чулково в Вачском округе. При этом запланированные рейсы до Дзержинска в начале июня отменили на неопределенный срок.