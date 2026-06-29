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Нижегородец сделал предложение своей девушке на борту скоростного судна

Это случилось впервые с начала навигации.

Источник: Нижегородская правда

Впервые за навигацию на скоростном судне «Метеор» в Нижнем Новгороде произошло трогательное событие — пассажир сделал предложение своей любимой. Об этом сообщили в соцсетях компании «Водолет».

Мужчина сделал предложение руки и сердца своей девушке во время поездки на судне. Он также подарил ей огромный бело-голубой букет сухоцветов. Экипаж поздравил пару с важным шагом в отношениях.

Напомним, что сезон навигации скоростных судов «Метеор» и «Валдай» стартовал со 2 мая в Нижегородской области. Они отправляются по 18 направлениям: 11 регулярным и 7 экскурсионно-прогулочным маршрутам. Также появилось новое направление — до села Чулково в Вачском округе. При этом запланированные рейсы до Дзержинска в начале июня отменили на неопределенный срок.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что более 600 нижегородских пар поженились в зеркальную дату 26.06.26.