Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля

Документ вводит штрафы для владельцев сайтов и сервисов за авторизацию через зарубежные платформы, а также за отсутствие разрешённого в РФ способа входа. Для граждан штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юрлицам может грозить от 500 до 700 тысяч рублей.