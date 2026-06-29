Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля

Российские сервисы начали предупреждать пользователей, что с 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен. Такие уведомления связаны с законом, который ранее подписал президент России Владимир Путин.

Источник: Life.ru

Документ вводит штрафы для владельцев сайтов и сервисов за авторизацию через зарубежные платформы, а также за отсутствие разрешённого в РФ способа входа. Для граждан штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юрлицам может грозить от 500 до 700 тысяч рублей.

В уведомлении «2ГИС» пользователям предлагают заранее привязать номер телефона, чтобы сохранить доступ к профилю после отключения входа через Apple ID и Google.

Ранее стало известно, что Apple удалила из App Store несколько приложений VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». В компании подтвердили, что удаление произошло без предупреждений и в одностороннем порядке. Депутат Горелкин счёл шаг Apple информационным терроризмом против россиян.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.