Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провизор Щекина: при пищевых отравлениях с высокой температурой сорбенты не помогут

Эксперт ответила, какие средства лучше применять при пищевых отравлениях.

Источник: Комсомольская правда

Провизор Инна Щекина предупредила, что неверные действия в первые часы после появления признаков пищевого отравления могут привести к серьезному ухудшению самочувствия и обезвоживанию. Эксперт рассказала, как правильно укомплектовать домашнюю аптечку и какие тревожные сигналы являются поводом для немедленного обращения за медицинской помощью.

Базовый набор средств должен включать энтеросорбенты и препараты для регидратации. Сорбенты связывают токсины в кишечнике и способствуют их выведению из организма, а растворы для восполнения жидкости помогают предотвратить опасную потерю воды и минералов во время рвоты и диареи.

В случае отравления обезвоживание один из главных рисков, так как теряется жидкость и минералы.

Самостоятельно принимать антибиотики, противорвотные и противодиарейные препараты без назначения врача нельзя. Антибиотики неэффективны против вирусных инфекций, противодиарейные средства замедляют работу кишечника, мешая организму избавляться от возбудителя, а противорвотные лекарства способны маскировать опасные симптомы, требующие врачебного вмешательства.

А вот активированный уголь эффективен в основном при острых отравлениях химическими веществами или лекарствами, принятыми совсем недавно. Но при пищевых расстройствах его польза минимальна, а главный недостаток — необходимость проглотить большое количество таблеток, что крайне сложно сделать при тошноте.

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что важно соблюдать температуру хранения препаратов, она должна быть не выше 25 . Оставлять аптечку в раскаленной машине нельзя. Лучше использовать термосумки с охлаждающими элементами.

Если при отравлении есть высокая температура, непрекращающаяся рвота, сильная боль в животе, кровь в стуле или рвоте, нарушение сознания и судороги, то нельзя заниматься самолечением, нужно сразу вызвать скорую помощь.

Особую осторожность следует соблюдать беременным женщинам, детям и пожилым людям. Немедленный вызов скорой помощи необходим при подозрении на отравление грибами, бытовой химией или неизвестными веществами.

Ранее, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила в беседе с aif.ru, что в готовой еде можно подхватить сальмонеллу. Ее часто находят в яйцах, мясе, которые не прошли достаточную термическую обработку, сыром молоке или других непастеризованных молочных продуктах, зеленых салатах, овощах и фруктах, полуфабрикатах и готовых блюдах.

Опасность так же кроется в уличной еде. При этом, опасность заключается не в самой уличной еде, а в несоблюдении санитарных норм при ее приготовлении и хранении. Особенно рискованными летними закусками считаются шаурма, хот-доги и бутерброды с большим количеством соусов, сообщает 360.ru.