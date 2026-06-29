Провизор Щекина: при пищевых отравлениях с высокой температурой сорбенты не помогут

Опасность так же кроется в уличной еде. При этом, опасность заключается не в самой уличной еде, а в несоблюдении санитарных норм при ее приготовлении и хранении. Особенно рискованными летними закусками считаются шаурма, хот-доги и бутерброды с большим количеством соусов, сообщает 360.ru.