Новак: Решение о запрете на экспорт дизеля для производителей пока не принято

Правительство России еще не приняло решение о запрете на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Меры запрета экспорта, меры насыщения внутреннего рынка, приняты все необходимые решения. В ежедневном режиме занимаемся этим вопросом», — сообщил он.
Как заявил Новак, в настоящий момент правительство страны принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить внутренний рынок дизельным топливом в полном объеме. Он также отметил, что вопрос о введении запрета на экспорт будет обсуждаться на ближайших совещаниях кабмина.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин заявил об обсуждении властями полного запрета на экспорт дизельного топлива во время совещания по обеспечению внутреннего рынка. Инициатива рассматривается в интересах отечественных потребителей.