Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак: Решение о запрете на экспорт дизеля для производителей пока не принято

Правительство РФ пока не приняло меры по полному запрету экспорта дизельного топлива для производителей.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России еще не приняло решение о запрете на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Меры запрета экспорта, меры насыщения внутреннего рынка, приняты все необходимые решения. В ежедневном режиме занимаемся этим вопросом», — сообщил он.

Как заявил Новак, в настоящий момент правительство страны принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить внутренний рынок дизельным топливом в полном объеме. Он также отметил, что вопрос о введении запрета на экспорт будет обсуждаться на ближайших совещаниях кабмина.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин заявил об обсуждении властями полного запрета на экспорт дизельного топлива во время совещания по обеспечению внутреннего рынка. Инициатива рассматривается в интересах отечественных потребителей.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше