Новак: Решение о запрете на экспорт дизеля для производителей пока не принято

Как заявил Новак, в настоящий момент правительство страны принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить внутренний рынок дизельным топливом в полном объеме. Он также отметил, что вопрос о введении запрета на экспорт будет обсуждаться на ближайших совещаниях кабмина.