В России вырос спрос на книги о борьбе с тревожностью

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спрос на литературу, посвященную тревожности, навязчивым мыслям и психологической самопомощи, вырос в России на 85% по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
«По данным сети, продажи книг о тревожных мыслях в первом квартале 2026 года выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что интерес к теме продолжает усиливаться: если сравнивать первый и второй кварталы 2026 года, спрос увеличился еще на 19%.
Самыми продаваемыми книгами стали «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей» Хэ Нам Ким, «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Анибали и «Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался» Виталия Бужана.
В топ-10 самых продаваемых книг о тревожности в 2026 году вошли также «Почему я застреваю в навязчивых мыслях» Джи Ен Бен, «Пост-тревога. Книга-поддержка для тревожных людей» Татьяны Павловой, «Социофобия. Как справиться с социальной тревожностью и побороть застенчивость» Джиллиан Батлер и «Тревожься… но действуй. Искусство спокойствия в мире неопределенности» Сьюзен Джефферс.