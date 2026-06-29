«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир впервые за четыре дня

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», вышла в эфир. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.
Так, в 15:34 по Москве в эфире прозвучало слово «верхосок».
25 июня УВБ-76 передала в эфир два сообщения, в которых содержались слова «крюк» и «обезьянка».
За день до этого вышла в эфир 20 раз за день. До 16:44 по Москве в эфире прозвучало 13 сообщений. Первый сигнал поступил в 09:11 по московскому времени, он содержал необычное слово «амиловкус». Через пять минут специалисты зафиксировали слово «растирание» и так далее. Уже после этого, менее чем за два часа УВБ-76 опубликовала еще семь необычных сообщений.
Местоположение и назначение радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».
Местоположение и назначение радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Некоторые из исследователей придерживаются версии, что радиостанция УВБ-76 помогает найти и установить контакт с внеземными цивилизациями. Существует версия, что радиостанция передает секретные инструкции российским разведчикам по всему миру. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».