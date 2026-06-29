В Новочеркасске Ростовской области убрали несанкционированную свалку

«Ликвидация свалок — это устранение последствий. Основная задача — не допускать их появления. Несанкционированные навалы мусора во дворах, на пустырях, у лесополос и вдоль дорог формируются часто из-за нарушений правил обращения с отходами: выброса мусора мимо контейнеров, складирования крупногабаритных отходов в непредназначенных для этого местах, вывоза строительного мусора и веток на ближайшие “удобные” площадки», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.