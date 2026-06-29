В Новочеркасске Ростовской области убрали несанкционированную свалку

Свалку мусора убрали в проезде за школой № 23 в Донском микрорайоне Новочеркасска в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Подобные мероприятия регулярно проводят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Ликвидация свалок — это устранение последствий. Основная задача — не допускать их появления. Несанкционированные навалы мусора во дворах, на пустырях, у лесополос и вдоль дорог формируются часто из-за нарушений правил обращения с отходами: выброса мусора мимо контейнеров, складирования крупногабаритных отходов в непредназначенных для этого местах, вывоза строительного мусора и веток на ближайшие “удобные” площадки», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
В ходе выездного совещания в городе с представителями регионального оператора обсудили своевременный вывоз отходов и отметили, что для решения проблемы свалок в Ростовской области также необходимо регулярно проводить профилактическую работу с населением.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.