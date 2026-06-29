Сегодня рано, завтра поздно: правительство РФ пока решило не вводить запрет на экспорт дизтоплива

Правительство России не определилось вводить запрет на экспорт дизельного топлива или нет. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам на совещании по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для обеспечения крупных инвестиционных проектов в Сибири. Сообщает РИА Новости в понедельник, 29 июня.