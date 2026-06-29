В Зеленоградске возвращают исторический вид кровле виллы Вальдесранд

В Зеленоградске подрядчик Фонда капремонта восстанавливает историческую геометрию кровле виллы Вальдесранд (нем. «опушка леса»). Как сообщает пресс-служба ФКР, дом № 52, расположенный на улице Московской, был построен в 1910 году и сегодня является важной архитектурной достопримечательностью города.
«В советское время крышу одной из половин здания, именно той, где на фронтоне сохранилась историческая надпись названия виллы “Waldesrand”, перестроили. Она стала ниже другой части крыши и перестала эксплуатироваться. Из-за разной высоты двух частей нарушался нормальный отвод воды и снега с кровли, что приводило к ускоренному износу конструкций, — добавили в Фонде. — В ходе капитального ремонта мы подняли эту часть крыши до общего уровня, сделали её эксплуатируемой и обеспечили безопасный доступ для обслуживания чердачного оборудования».
На текущий момент «крышу аккуратно примкнули к историческому фронтону с названием виллы». В сохранившемся во фронтоне проёме подрядчику еще предстоит заменить овальное окно..
«Возвращаем дому его исторический облик: кровлю покрываем керамической черепицей, и в завершение установим резные ветровые доски — один из узнаваемых элементов архитектурного наследия и культурного кода Зеленоградска», — заключили в пресс-службе ФКР.