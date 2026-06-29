В Зеленоградске возвращают исторический вид кровле виллы Вальдесранд

«В советское время крышу одной из половин здания, именно той, где на фронтоне сохранилась историческая надпись названия виллы “Waldesrand”, перестроили. Она стала ниже другой части крыши и перестала эксплуатироваться. Из-за разной высоты двух частей нарушался нормальный отвод воды и снега с кровли, что приводило к ускоренному износу конструкций, — добавили в Фонде. — В ходе капитального ремонта мы подняли эту часть крыши до общего уровня, сделали её эксплуатируемой и обеспечили безопасный доступ для обслуживания чердачного оборудования».