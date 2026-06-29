За четверть века терпимость к домашнему насилию снизилась в десятках стран мира

Ученые связали уровни нетерпимости к домашнему насилию с показателями индекса человеческого развития (ИЧР; рассчитывается для оценки качества жизни и социального прогресса в разных странах). Выяснилось, что лояльное отношение к насилию среди женщин снизилось почти во всех проанализированных странах (94%). Мужчины стали менее терпимы к насилию в паре в 89% странах. В среднем уровень терпимости снижался на 1,3% и 1,31% в год соответственно, причем страны с более быстрым ростом ИЧР демонстрировали более быстрое снижение приемлемости. Поэтому ученые подчеркнули значимость комплексных инвестиций в общественный прогресс — образование, здравоохранение и экономическое благополучие.