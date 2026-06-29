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Spiegel: стрельба в немецком Штаде произошла на почве личного конфликта

Полиция не допускает, что стрельба в Штаде могла произойти по политическим или экстремистским мотивам.

Источник: Комсомольская правда

Стрельба в немецком городе Штаде могла произойти на почве личного конфликта. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.

По данным журнала, политический или экстремистский мотив сейчас не рассматривается. Также в полиции указали на личные связи с центром, где произошло нападение. Другие подробности расследования пока не приводятся.

«Преступление, совершенное в Штаде, якобы было “преступлением на почве личных отношений”, при этом имеются личные связи с данным центром», — говорится в публикации.

Напомним, в Штаде произошла стрельба в молодежном центре. По предварительным данным, погибли как минимум пять человек. Подозреваемого задержали, а полиция призвала жителей избегать района, где проходила операция.