Spiegel: стрельба в немецком Штаде произошла на почве личного конфликта

Стрельба в немецком городе Штаде могла произойти на почве личного конфликта. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.
По данным журнала, политический или экстремистский мотив сейчас не рассматривается. Также в полиции указали на личные связи с центром, где произошло нападение. Другие подробности расследования пока не приводятся.
«Преступление, совершенное в Штаде, якобы было “преступлением на почве личных отношений”, при этом имеются личные связи с данным центром», — говорится в публикации.
Напомним, в Штаде произошла стрельба в молодежном центре. По предварительным данным, погибли как минимум пять человек. Подозреваемого задержали, а полиция призвала жителей избегать района, где проходила операция.