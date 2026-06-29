Мишустин поддержал идею Матвиенко отказаться от бесцельных форумов для экономии

— Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи. Без сомнения, важно, чтобы бизнес, промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ. Правительство будет это поддерживать в той мере, в которой это разумно для тех направлений деятельности и функций, которые есть у нас, — отметил Мишустин.