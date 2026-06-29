Мишустин поддержал идею Матвиенко отказаться от бесцельных форумов для экономии

Председатель правительства России Михаил Мишустин согласился с предложением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко пересмотреть целесообразность проведения ряда официальных мероприятий. Премьер-министр на встрече с руководством верхней палаты парламента заявил о необходимости сократить расходы на форумы, которые не приносят ощутимой отдачи.
— Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи. Без сомнения, важно, чтобы бизнес, промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ. Правительство будет это поддерживать в той мере, в которой это разумно для тех направлений деятельности и функций, которые есть у нас, — отметил Мишустин.
Помимо оптимизации расходов, во время встречи обсуждались вопросы региональных финансов, мастер-планирования территорий и развития инфраструктуры. Кроме того, премьер-министр уделил внимание реализации национальных проектов, сделав особый акцент на достижении технологического лидерства и финансировании центров адаптивного спорта, передает официальный Telegram-канал правительства.
Михаил Мишустин 4 мая объявил о решении правительства сократить долги по бюджетным кредитам для 21 региона страны на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Эта мера направлена на поддержку региональной инфраструктуры и создание благоприятных условий для бизнеса.