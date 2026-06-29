В России выпустили первых магистров—социальных архитекторов

Финансовый университет стал опорной площадкой Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия — страна возможностей», специалисты которого приняли участие в модернизации учебной программы 2026 года. В этом году поступить на социального архитектора в магистратуру можно уже в большем количестве вузов. Программы открыты в РАНХиГС, РГГУ и СПбГУ. На сайтах вузов указывается, что «магистерская программа разработана в соответствии с запросом руководства страны на подготовку специалистов, способных разрабатывать и воплощать в жизнь эффективные социальные проекты в условиях современных вызовов и угроз».