Московские ветеринары достали швабру из 4,5-метрового питона

Ранее Life.ru писал, как житель многоэтажки на юге столицы обнаружил в туалете собственной квартиры ярко-красную змею. Позже выяснилось, что это была королевская змея, сбежавшая из террариума соседки. До поимки рептилия успела побывать в нескольких квартирах. Хозяйка предупредила жильцов дома, что змея не ядовита и относится к семейству ужеобразных. В итоге беглянку поймали и вернули владелице.