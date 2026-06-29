Газопровод в Балтийск выставили на продажу за 422 млн рублей

Газопровод в Балтийск выставили на продажу за 422 миллиона рублей. Информацию о приватизации опубликовали на сайте ГИС «Торги».
В состав лота вошли газопровод высокого давления протяжённостью 42,4 километра, газораспределительный и шкафные регуляторные пункты, а также три участка под объектами. Начальная цена контракта составляет 421,5 миллиона рублей. Собственником имущества и инициатором торгов является администрация Балтийска.
В проекте договора поясняется, что покупателю необходимо неукоснительно исполнять эксплуатационные обязательства в отношении объектов газоснабжения. В частности, он должен использовать их для оказания услуг по транспортировке и подаче потребителям голубого топлива, технологическому присоединению оборудования и капстроений к сетям, а также по их реконструкции, развитию газораспределительной системы и обеспечению безопасности.
Собственник будет заниматься аварийным обслуживанием, включая круглосуточную готовность к современному и качественному выполнению работ по ликвидации и локализации аварий.
Отметим, что газопровод в Балтийск начали строить ещё в 2012 году, но не смогли завершить. В результате было возбуждено несколько уголовных дел. В 2022-м работы возобновили уже с новым подрядчиком. Достройкой занималась компания ООО «АСУ ПРО» из Оренбурга. С фирмой заключали контракт на 590 миллионов рублей.
Сроки сдачи объекта переносили. Инфраструктура для пуска газа в Балтийск получила заключение Ростехнадзора о соответствии в сентябре 2025 года, а в декабре начали подключать к сети первые дома в округе.