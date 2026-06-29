Задержанных в Польше девятерых украинцев обвиняют в вербовке участников митингов

Отношения между Киевом и Варшавой обострились после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из частей ВСУ имя «героев УПА*». Польский президент Кароль Навроцкий после этого объявил о своем решении лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Позже Зеленский дважды отказался обсуждать с Навроцким эту ситуацию.