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Задержанных в Польше девятерых украинцев обвиняют в вербовке участников митингов

Из Польши будут депортированы девять граждан Украины и двое граждан Белоруссии за организацию протестов. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации страны Томаш Семоняк на платформе X.

Из Польши будут депортированы девять граждан Украины и двое граждан Белоруссии за организацию протестов. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации страны Томаш Семоняк на платформе X.

По его словам, задержание было проведено сотрудниками Агентства внутренней безопасности в сотрудничестве с Пограничной стражей. Иностранцев планируется немедленно выдворить из страны.

— Сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с Пограничной стражей задержали девять граждан Украины и двух граждан Белоруссии с целью их немедленной депортации из Польши, — говорится в публикации.

Семоняк утверждает, что с осени 2025 года задержанные вербовали и финансировали участников акций среди украинских беженцев в Польше. Другие детали не раскрываются.

Отношения между Киевом и Варшавой обострились после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из частей ВСУ имя «героев УПА*». Польский президент Кароль Навроцкий после этого объявил о своем решении лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Позже Зеленский дважды отказался обсуждать с Навроцким эту ситуацию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал этот скандал и заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского. На этом фоне в Польше начали усиливаться антиукраинские настроения. Так, кандидат на пост мэра Кракова Марианна Шрайбер представила предвыборный видеоролик. На кадрах она выкинула флаги Европейского союза и Украины в мусорный бак, призвав вернуть городу его «польскую идентичность».

*Запрещенная в России террористическая организация.

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