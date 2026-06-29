Сын Жириновского: Отец назвал Лондон главной целью СВО

— Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте, — привел слова политика Жириновский-младший, а эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».