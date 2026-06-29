Олег Эйдельштейн (Жириновский) поделился воспоминаниями о последних днях жизни своего отца, основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. Он рассказал, как политик формулировал свое видение целей специальной военной операции и определял главных геополитических оппонентов России.
Согласно рассказу сына, в своих последних беседах Жириновский настаивал на том, что ключевым центром противостояния является Великобритания. По мнению политика, именно Лондон выступает главным идеологом и координатором антироссийской политики, в то время как события на территории Украины — лишь часть более масштабного процесса.
Обосновывая свою позицию, политик проводил параллели с историческими событиями, отмечая, что взятие европейских столиц в прошлом не приводило к долгосрочной стабильности. Он призывал сфокусироваться на устранении влияния британских военно-политических структур, которые он называл основным источником напряженности в Европе.
— Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте, — привел слова политика Жириновский-младший, а эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Сын политика также отметил, что его отец на протяжении многих лет последовательно называл Великобританию «вековым врагом» России, обвиняя британские спецслужбы в ведении многолетней пропагандистской деятельности. В заключение Жириновский-младший политика выразил скепсис относительно текущего состава европейского руководства, полагая, что в ближайшей перспективе значительных изменений в политическом курсе стран Запада не предвидится.
Также в начале 2000-х годов Жириновский прогнозировал две ядерные войны в XXI веке. Политик отмечал, что противостояние коммунизма и фашизма продолжалось почти весь XX век: с 1917 по 1991 год — «до слома берлинской стены».